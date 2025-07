KLM komt met loonvoorstel en wil verder praten met vakbonden

AMSTELVEEN (ANP) - KLM heeft alle vakbonden bij de luchtvaartmaatschappij een concreet loonvoorstel gedaan, in de hoop daarmee voldoende aanknopingspunten te bieden om er aan de cao-onderhandelingstafel uit te komen. Medewerkers kunnen dit jaar een eenmalige uitkering krijgen van 1000 euro. Per 1 juli volgend jaar zou dan een structurele loonsverhoging tot 2,5 procent volgen, afhankelijk van de bedrijfswinst die over dit jaar wordt behaald.

Eerder op woensdag kondigden vakbonden FNV en CNV nog een staking aan. Op woensdag 9 juli wil grondpersoneel van KLM acht uur lang het werk neerleggen. Kort na aankondiging van de staking zei een woordvoerster van KLM dat de maatschappij naar de rechter wilde stappen om die vakbondsactie te laten verbieden. Later rectificeerde KLM de eigen woorden met de boodschap eerst graag weer met de bonden in gesprek te willen, in de hoop zo een staking bij het grondpersoneel te voorkomen.