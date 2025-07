Dertien Nederlanders in Lille aan de start van de Tour de France

LILLE (ANP) - Dertien Nederlandse wielrenners gaan zaterdag van start in de 112e editie van de Tour de France in Lille. De Nederlanders zijn verdeeld over negen ploegen, met niet meer dan twee per ploeg.

Team Picnic PostNL, Red Bull - Bora-hansgrohe, Jayco AlUla en Astana hebben twee Nederlanders in de ploeg. Soudal Quick-Step, Alpecin-Deceuninck, Ineos Grenadiers, Intermarché-Wanty en EF Education - Easypost hebben er één in de selectie.

Voor Roel van Sintmaartensdijk (Intermarché-Wanty), Mick van Dijke (Red Bull - Bora-hansgrohe) en Tim Naberman (Picnic PostNL) wordt het de eerste Tour. Van Dijke maakt zelfs zijn debuut in een grote ronde.

Visma - Lease a Bike

Het Nederlandse team Visma - Lease a Bike start in de Tour zonder Nederlandse wielrenners. Dat is voor het eerst bij de ploeg die voorheen Jumbo-Visma en LottoNL-Jumbo en Belkin Pro Cycling heette.

In 2024 en 2023 deden er veertien Nederlanders mee aan de Tour. In 2022 maar tien en in 2020 zelfs maar zeven. Van de afgelopen tien jaar deden in de editie van 2015 de meeste Nederlanders mee, twintig.

Nederlandse deelnemers

Dit zijn de Nederlandse Tourdeelnemers: Frank van den Broek, Tim Naberman (Picnic PostNL), Danny van Poppel, Mick van Dijke (Red Bull - Bora-hansgrohe), Dylan Groenewegen, Elmar Reinders (Jayco AlUla), Cees Bol, Mike Teunissen (Astana), Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers), Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step), Roel van Sintmaartensdijk (Intermarché-Wanty), Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) en Marijn van den Berg (EF Education - Easypost).