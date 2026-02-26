KLM komt niet onder oude miljoenenboete voor vrachtkartel uit

LUXEMBURG (ANP/RTR/BLOOMBERG) - KLM komt niet onder een boete van vele miljoenen euro's uit die in het verleden was opgelegd voor het vrachtkartel. Elf luchtvaartmaatschappijen kregen jaren terug al voor bij elkaar meer dan 700 miljoen euro aan boetes opgelegd voor het maken van verboden onderlinge afspraken. Daar waren ze tegen in verzet gegaan, maar het Europese Hof van Justitie oordeelde donderdag dat de Europese Commissie terecht had opgetreden.

Het gaat om afspraken over luchtvrachtdiensten, brandstof- en beveiligingstoeslagen tussen december 1999 en februari 2006. In 2010 werden hiervoor al forse boetes uitgedeeld. Maar die straffen werden later geschrapt om een procedurefout. De Europese Commissie legde in 2017 vervolgens opnieuw boetes op in de zaak.

Air France moest van de maatschappijen de grootste boete betalen, met 182,9 miljoen euro, gevolgd door KLM met 127,1 miljoen euro. Bijna alle tegenargumenten van de maatschappijen zijn nu door het hof verworpen. Alleen de boete voor SAS wordt verlaagd van zo'n 70 naar ongeveer 63 miljoen euro.