Noorse koning Harald uit het ziekenhuis ontslagen

SANTA CRUZ DE TENERIFE (ANP) - De Noorse koning Harald wordt donderdag ontslagen uit het ziekenhuis. De 89-jarige monarch heeft "goed gereageerd" op de behandeling en is "snel hersteld", meldt het hof. Harald werd dinsdagavond op Tenerife opgenomen met een huidinfectie aan een van zijn benen.

Harald en zijn echtgenote koningin Sonja zetten hun vakantie op Tenerife voort, meldt het hof verder. Er is nog geen beslissing genomen over het moment waarop het paar terugkeert naar huis. De lijfarts van de koning, die vanwege de ziekenhuisopname was ingevlogen, blijft nog enkele dagen op Tenerife om de situatie te volgen.

Het hof laat weten maandag met een nieuwe update over de gezondheid van de koning te komen. Of eerder, "als er veranderingen zijn in de gezondheidssituatie".