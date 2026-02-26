ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noorse koning Harald uit het ziekenhuis ontslagen

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 14:27
anp260226139 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE (ANP) - De Noorse koning Harald wordt donderdag ontslagen uit het ziekenhuis. De 89-jarige monarch heeft "goed gereageerd" op de behandeling en is "snel hersteld", meldt het hof. Harald werd dinsdagavond op Tenerife opgenomen met een huidinfectie aan een van zijn benen.
Harald en zijn echtgenote koningin Sonja zetten hun vakantie op Tenerife voort, meldt het hof verder. Er is nog geen beslissing genomen over het moment waarop het paar terugkeert naar huis. De lijfarts van de koning, die vanwege de ziekenhuisopname was ingevlogen, blijft nog enkele dagen op Tenerife om de situatie te volgen.
Het hof laat weten maandag met een nieuwe update over de gezondheid van de koning te komen. Of eerder, "als er veranderingen zijn in de gezondheidssituatie".
loading

POPULAIR NIEUWS

77469462 l normal none

Hoe gezond is sla?

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-17286964

Ondernemer op rand van faillissement door TikTokkende dochter in Marokko: 'Absurde kosten'

Loading