Verstappen verwacht dat Red Bull gelijk voor zege kan meedoen

Sport
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 14:40
anp260226142 1
HILVERSUM (ANP) - Max Verstappen denkt dat zijn team Red Bull al direct voor een zege zal meedoen in de Formule 1. Dat zei de viervoudig wereldkampioen in een live-videointerview tijdens een bijeenkomst van streamingdienst Viaplay in Hilversum in aanloop naar het begin van het seizoen. Op zondag 8 maart is de eerste race in Melbourne. "We moeten nog wel een stap maken. Daar zijn we mee bezig", aldus Verstappen, die vorig seizoen als tweede eindigde achter Lando Norris van McLaren.
De Formule 1 is dit jaar overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Ook de aerodynamica is veranderd; de auto's zijn lichter, smaller en wendbaarder. Dat heeft gevolgen voor de manier van racen.
"De manier van rijden is heel anders", aldus Verstappen. "Je bent veel meer bezig met het managen van de batterij en de auto."
