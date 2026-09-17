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KLM schetst vier mogelijke scenario's voor 2030

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:31
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AMSTELVEEN (ANP) - KLM heeft in een rapport vier mogelijke toekomstscenario's voor de luchtvaartmaatschappij onderzocht. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij bevindt zich momenteel in moeilijk vaarwater, stelt het rapport. De vier scenario's geven een beeld van hoe KLM er in 2030 uit zou kunnen zien.
De vier scenario's zijn geen voorspellingen of actieplannen, benadrukt een woordvoerster van KLM. Er is bijvoorbeeld gekeken naar wat er gebeurt als Air France-KLM besluit in te grijpen en de regie neemt of als de directie van KLM er juist voor kiest om zelf de regie te nemen. Uitkomsten zijn onder meer het afstoten van verschillende onderdelen of een fikse banenreductie.
"De sterkste boodschap die deze scenario's uitdragen is, in mijn ogen, urgentie. Wachten is geen optie. Uitstel heeft gevolgen", stelt topvrouw Marjan Rintel in het voorwoord.
De toekomst zal waarschijnlijk elementen bevatten van alle vier deze scenario's, staat in het rapport. De scenario's zijn uitgewerkt door een groep werknemers en externe partners.
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