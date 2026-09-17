Davis Cup-team heeft ruzie bijgelegd voor duel met Colombia

DEN BOSCH (ANP) - De rijen van het Nederlandse Davis Cup-team zijn weer gesloten. Volgens captain Paul Haarhuis zijn strubbelingen tussen de tennissers Tallon Griekspoor en Jesper de Jong "uitgesproken" en kijkt het team weer vooruit. Dat stelde Haarhuis in de Maaspoort in Den Bosch waar Nederland in de World Group I vrijdag en zaterdag tegen Colombia speelt. "De sfeer is goed", aldus Haarhuis donderdag in Den Bosch.

Griekspoor liet begin dit jaar via de media weten dat hij niet in de Davis Cup wilde spelen als bepaalde zaken niet zouden verbeteren. Dat zorgde voor een clash met De Jong, die begin dit jaar wel voor het team uitkwam.

Volgens Haarhuis heeft hij na de bewogen en verloren ontmoeting uit tegen India, waar Botic van de Zandschulp en Griekspoor ontbraken, aan de tennissers één voor één gevraagd of ze beschikbaar waren. Griekspoor en De Jong hadden eerder al hun meningsverschillen uitgesproken en wilden allebei meedoen aan de ontmoeting tegen Colombia. Van de Zandschulp besloot eveneens aan te sluiten.