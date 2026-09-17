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Canadese premier verwelkomt idee van geassocieerd lidmaatschap EU

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 12:32
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STRAATSBURG (ANP) - De Canadese premier Mark Carney heeft het voorstel van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen verwelkomd om van Canada het eerste "geassocieerde lid" van de Europese Unie te maken. Hij zei tijdens een toespraak in het Europees Parlement dat Canada en de EU samen sterker staan en van elkaar kunnen profiteren.
"Deze alliantie voor de toekomst is een unieke, positieve aanpak die we samen zullen vormgeven", zei Carney in Straatsburg. "Voortbouwend op onze kracht en gezamenlijke waarden." Volgens hem zijn de EU en Canada geen "mooi-weer-bondgenoten", maar is de band tussen zijn land en het Europese blok de afgelopen tientallen jaren steeds sterker geworden.
De Amerikaanse president Donald Trump reageerde ontstemd op het idee om van Canada het eerste geassocieerde EU-lid te maken. Dat betekent dat Canada geen volwaardig lidmaatschap krijgt, maar wel zeer nauw betrokken wordt bij de EU. Welke vorm dat precies zou krijgen, is niet duidelijk.
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