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KLM schort vluchten naar Riyad week langer op na aanvallen

Economie
door anp
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AMSTELVEEN (ANP) - KLM stelt vluchten naar Dubai en Saudi-Arabië langer uit na aanvallen op de luchthaven van Riyad. De luchtvaartmaatschappij vliegt in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam. Eerder was het plan om vanaf 25 oktober de vluchten te hervatten. Maandag zijn alle vluchten op de luchthaven van Riyad geannuleerd.
Bij een aanval op het vliegveld van Riyad op zaterdag zijn dertien mensen om het leven gekomen, meer dan driehonderd personen raakten gewond. De aanval werd uitgevoerd door de Houthi's in Jemen. Op zondag was de luchthaven weer doelwit van een aanval, waarbij opnieuw een dode is gevallen. Ook het vliegveld van Dammam werd geraakt bij een aanval.
Passagiers van wie een vlucht naar de regio in de periode 25 tot en met 31 oktober is geannuleerd, zijn geïnformeerd. Zij kunnen hun vlucht omboeken of een terugbetaling aanvragen, laat een woordvoerder van KLM weten.
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