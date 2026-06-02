KLM schrapt vluchten naar Oeganda om maatregelen ebola-uitbraak

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 17:53
SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft verschillende vluchten naar de Oegandese stad Entebbe geschrapt in verband met maatregelen die andere landen treffen na een ebola-uitbraak in Centraal-Afrika. Dat bevestigt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving door NH Nieuws.
De luchtvaartmaatschappij annuleerde drie vluchten op 30 mei, 1 juni en 3 juni van Schiphol naar Oeganda. Over toekomstige vluchten tussen Nederland en het Afrikaanse land heeft KLM nog geen besluit genomen. Aanstaande vrijdag en zaterdag staan nog vluchten gepland naar Entebbe, met een tussenstop in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.
KLM ziet op het moment geen gezondheidsrisico's, benadrukt de zegsvrouw. De vluchten zijn geschrapt vanwege andere landen die maatregelen treffen om de ebola-uitbraak, zoals het weren van mensen die de afgelopen drie weken in Entebbe zijn geweest. Daardoor komt KLM in de knel met het inzetten van bemanning op vluchten naar andere bestemmingen. Getroffen passagiers zijn omgeboekt naar andere luchtvaartmaatschappijen, meldt KLM.
Half mei werd een ebola-uitbraak vastgesteld in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Anderhalve week geleden werd hierom het commerciële vliegverkeer nog stilgelegd vanaf de luchthaven in de hoofdstad van de getroffen provincie Ituri. Inmiddels is dat vliegveld weer heropend. Ook in buurland Oeganda zijn er mensen bij wie het dodelijke virus is vastgesteld.
