ANWB: minder intercontinentale reizen door klimaat en geopolitiek

DEN HAAG (ANP) - Van alle vakantiegangers blijft 92 procent deze zomer in Europa, ziet de ANWB na onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Vorig jaar bleef 85 procent binnen Europa. De topbestemmingen zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Klimaatverandering en geopolitieke spanningen hebben een belangrijke invloed bij het kiezen van de vakantiebestemming, gaven mensen aan in de vragenlijst.

Concreet vulde 55 procent van de ruim 2000 ondervraagden in dat klimaatverandering invloed had op de vakantiekeuze. Zo houden de reizigers rekening met mogelijk extreem weer of gaan ze naar een andere bestemming waar het klimaat stabieler is. Ook wil 55 procent van de vakantiegangers drukte in steden als Venetië of Barcelona vermijden. Aan de andere kant zegt 40 procent dat drukte niet van invloed is op de bestemming.

Door geopolitieke spanningen maakt 32 procent zich meer zorgen over de veiligheid op reis. "De onrust in de wereld maakt verre reizen minder aantrekkelijk", concludeert de ANWB. In maart zag de ANWB bijvoorbeeld al een daling van het aantal mensen dat naar de Verenigde Staten wil reizen. Inmiddels is de populariteit van de VS nog verder gedaald. Zo zegt nu 62 procent minder zin te hebben om naar de VS te gaan, tegenover 43 procent in maart.

Eigen land

Meer mensen gaan in eigen land op vakantie deze zomermaanden en sowieso gaan minder Nederlanders in het hoogseizoen op vakantie (57 procent tegenover 73 procent vorig jaar). Als mensen wel buiten Europa reizen, kiezen ze vaak voor Azië. "Er gaan dit jaar meer dan twee keer zo veel Nederlandse toeristen naar Azië als vorige zomer", zegt de ANWB. Buiten Europa zijn de populaire bestemmingen bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen, Thailand, Indonesië en Marokko.

Verder gaat 62 procent dit jaar met de auto op vakantie, van wie 5 procent met een elektrische auto. Vorig jaar stapte 54 procent in de auto, van wie 3 procent in een elektrische. Het aantal reizigers dat het vliegtuig pakt, is dit jaar met 31 procent gelijk gebleven.