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KLM stelt vluchten naar Saudische bestemmingen langer uit

Economie
door anp
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AMSTELVEEN (ANP) - KLM stelt vluchten op twee bestemmingen in Saudi-Arabië langer uit door de situatie in het Midden-Oosten. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij heeft vluchten naar de steden Riyad en Dammam geannuleerd tot en met 27 december, een maand langer dan eerder het plan was.
Vorige maand meldde KLM al dat de luchtvaartmaatschappij tot eind maart niet van Amsterdam naar Dubai vliegt. Vluchten naar Riyad en Dammam werden toen tot eind november geschrapt, maar dat is nu dus met een maand verlengd.
De Saudische hoofdstad Riyad werd afgelopen zondag nog onder vuur genomen. Vorige maand voerden de Jemenitische Houthi's ook aanvallen uit op de luchthaven van Riyad, nadat het vliegveld eerder wekenlang gesloten was vanwege een reeks dodelijke aanslagen door de Houthi's.
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