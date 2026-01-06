ECONOMIE
KLM: trucks onderweg met vloeistof voor ijsvrij maken vliegtuigen

dinsdag, 06 januari 2026 om 22:28
AMSTELVEEN (ANP) - KLM meldt dat de eerste trucks met vloeistof om vliegtuigen ijsvrij te maken onderweg zijn naar Nederland. Eerder op de dag waarschuwde de luchtvaartmaatschappij dat het einde van de voorraad in zicht kwam op Schiphol.
"Inmiddels is er goed contact met de leverancier en zijn wij met de eerste trucks onderweg naar Nederland", meldt een woordvoerster van KLM nu. De vloeistof voor het ijsvrij maken van vliegtuigen komt uit Duitsland. Naar verwachting komen de vrachtwagens dinsdagavond aan.
