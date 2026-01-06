ECONOMIE
Overheidsfunctionarissen bespreken export olie Venezuela naar VS

dinsdag, 06 januari 2026 om 22:34
HOUSTON (ANP) - Amerikaanse en Venezolaanse regeringsfunctionarissen bespreken de mogelijkheid om ruwe aardolie uit Venezuela te exporteren naar raffinaderijen in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.
Veel aardolie uit Venezuela staat nu vast in opslagfaciliteiten of in tankers door een blokkade die de VS in december opwierpen voor gesanctioneerde tankers die het Zuid-Amerikaanse land willen bereiken of verlaten. Daarmee voerde Donald Trump de druk op de toenmalige Venezolaanse president Nicolás Maduro op. Het afgelopen weekend nam het Amerikaanse leger Maduro gevangen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas.
Als het tot een deal komt, gaat veel olie naar de VS die eigenlijk voor China was bedoeld. Het Aziatische land is de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot de grootste inkoper van Venezolaanse olie, vooral nadat de VS in 2020 sancties hadden ingesteld voor de olie-industrie van Venezuela.
