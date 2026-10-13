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KLM verplaatst deel schriftelijke klantenservice naar Filipijnen

Economie
door anp
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AMSTELVEEN (ANP) - KLM gaat een deel van de schriftelijke klantenservice verplaatsen naar de Filipijnse hoofdstad Manilla. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van De Telegraaf. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen wel nog steeds in het Nederlands antwoord, benadrukt de woordvoerster.
De activiteiten zullen geleidelijk naar het bestaande klantencontactcenter in Manilla worden overgeplaatst. "Dit klantcontactcenter handelt al vele jaren vragen en klachten af voor KLM-klanten over de hele wereld. De kwaliteit van de afhandeling van vragen en klachten staat voor KLM voorop en zal voor Nederlandstalige klanten in het Nederlands blijven verlopen", vertelt een woordvoerster.
Het verplaatsen gaat zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Het gaat om de werkzaamheden van 126 voltijdsbanen.
Volgens De Telegraaf zullen Filipijnse medewerkers dankzij een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool in staat zijn om de Nederlandse vragen in het Nederlands te beantwoorden.
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