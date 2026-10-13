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Tbs van man die 15-jarige Ximena doodstak verlengd met 2 jaar

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de tbs-maatregel voor Stanley A. (39), die in 2012 in Den Haag de 15-jarige Ximena doodstak, met twee jaar verlengd. A. werd in 2013 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.
Bij A. is nog steeds sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. Ook ziet de Mesdagkliniek, waar A. verblijft, geen voortgang in zijn behandeling op dit moment. "Er is nog een lange weg te gaan", concludeerde de rechtbank, die direct uitspraak deed.
Bij A. is sprake van een "complexe en chronische problematiek", zei de officier van justitie. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven enige vorm van hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Er wordt dan ook gekeken of een verblijf op een zogeheten longcareafdeling behoort tot de mogelijkheden.
Het Openbaar Ministerie had gevraagd om de verlenging. De advocaat van A. verzette zich hier niet tegen. A. woonde de zitting bij via videoverbinding.
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