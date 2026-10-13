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NCSC ziet geen verband tussen cyberincidenten in voedselindustrie

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ziet momenteel geen reden om aan te nemen dat de verschillende cyberincidenten binnen de Europese levensmiddelensector verband houden met elkaar. Dat meldt de instantie, zonder specifiek in te gaan op de cyberaanvallen op levensmiddelenbedrijven.
Eerder deze week hebben hackers de temperatuur van koelkasten in veel Franse supermarkten, onder meer bij de keten Carrefour, opgevoerd tot 50 graden Celsius. Er braken ook branden uit en er ging voedsel verloren bij enkele honderden winkels.
Het moederbedrijf van Albert Heijn kampt met grote problemen als gevolg van een cyberveiligheidsincident. Ahold Delhaize zegt op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat gegevens van klanten, medewerkers of andere bedrijven zijn gestolen. In de Verenigde Staten zijn de websites van Stop & Shop, Giant Food, Hannaford en Food Lion tijdelijk helemaal niet beschikbaar.
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