KLM vliegt langer niet naar Riyad en Dammam in Saudi-Arabië

AMSTELVEEN (ANP) - KLM gaat langer niet vliegen naar Riyad en Dammam in Saudi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de Nederlandse luchtvaartmaatschappij zal nu tot en met zaterdag niet naar die bestemmingen worden gevlogen.

Eerder had KLM gezegd tot en met deze donderdag niet naar de Saudische hoofdstad Riyad te vliegen en de havenstad Dammam aan de Perzische Golf. KLM zegt daarnaast de ontwikkelingen in de regio "op de voet" te volgen.

De maatschappij had eerder ook besloten om langer niet naar Dubai te vliegen vanwege de onveilige situatie in de regio. Alle vluchten naar die stad zijn tot en met 28 maart geschrapt. KLM vliegt al sinds het begin van de oorlog niet meer op Dubai.