DENK, SP en PvdD vragen om 'rode lijn' tegen VS en Israël om Iran

DEN HAAG (ANP) - DENK, SP en Partij voor de Dieren vinden dat het kabinet een "rode lijn" moet trekken tegen de VS en Israël vanwege de oorlog die de landen zijn begonnen tegen Iran. Stephan van Baarle van DENK opende het debat over de oorlog door te stellen dat de Amerikaanse president Donald Trump het "internationaal recht bij het grofvuil" heeft gezet. Hij vindt de reactie van Nederland en uit de Tweede Kamer "echt schrikbarend".

Alle drie de partijen veroordelen ook het Iraanse regime. Christine Teunissen (PvdD) noemt dat "uiterst moorddadig".

De vrijheid waarnaar veel Iraniërs verlangen, wordt volgens Sarah Dobbe (SP) niet bereikt door het land te bombarderen. Zij en ook de andere partijen noemen de luchtaanval op de Iraanse meisjesschool, waarbij zeker 175 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk gaat het om een fout van het Amerikaanse leger, tekende de New York Times eerder op uit anonieme bronnen.