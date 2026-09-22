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KLM wil dit najaar weer naar Dubai en Riyad vliegen

Economie
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 9:41
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AMSTELVEEN (ANP) - KLM wil vanaf 25 oktober weer naar Dubai, Riyad en Dammam vliegen. Op dit moment vliegt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij niet naar die bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.
Het bedrijf meldt bij de bekendmaking van zijn winterdienstregeling het "voornemen" te hebben om de vluchten te hervatten naar de steden in de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. "De precieze invulling van de dienstregeling blijft daarbij afhankelijk van de situatie in het Midden-Oosten op dat moment", schrijft KLM.
Door de oorlogsspanningen vloog KLM ook een tijdlang niet op Tel Aviv, maar sinds 25 augustus gaan er weer vluchten naar de Israëlische bestemming. KLM wil dat deze winter blijven doen.
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