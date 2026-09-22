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Karremans geeft Greenpeace gelijk: er zit te veel PFAS in kraanwater

gezondheid
door Redactie
dinsdag, 22 september 2026 om 9:32
bijgewerkt om dinsdag, 22 september 2026 om 9:40
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Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) is het met Greenpeace eens dat de hoeveelheid PFAS in kraanwater omlaag moet. Dat laat zijn woordvoerder weten na een analyse van Greenpeace, waarin de milieuorganisatie concludeert dat in grote delen van West-Nederland meer PFAS in het kraanwater zit dan het RIVM adviseert.
De bewindsman benadrukt dat mensen het kraanwater kunnen blijven drinken. "De hoeveelheid PFAS in ons drinkwater zit onder de Europese norm en blijft onder de veilige grens hoeveel PFAS je mag binnenkrijgen", aldus Karremans. Volgens het RIVM is het drinken van kraanwater inderdaad verantwoord, maar tegelijkertijd adviseert de gezondheidsdienst al langere tijd een strengere norm te hanteren van 4,4 nanogram PFAS per liter, in plaats van maximaal 100 nanogram zoals op Europees niveau is toegestaan.

Nationaal verbod op lozen

Karremans wil daar ook naartoe. Zijn woordvoerder laat weten dat deze norm al wordt gebruikt voor vergunningen voor lozingen.
PFAS mag nog steeds in het oppervlaktewater geloosd worden door bedrijven. Momenteel onderzoekt de minister of een nationaal verbod op het lozen van de gevaarlijke 'forever chemicals' mogelijk is. Zo'n verbod is ingewikkeld omdat PFAS wijdverspreid is. Dit najaar verschijnt een update over het onderzoek, meldt zijn woordvoerder.

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