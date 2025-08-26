ECONOMIE
Trump wil doodstraf voor moordenaars in Washington

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 21:14
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat iedereen die een moord pleegt in de hoofdstad Washington de doodstraf krijgt. Volgens hem is dat nodig om de misdaad in de stad aan te pakken. De doodstraf is in Washington al sinds 1981 afgeschaft.
Het stadsdistrict van Washington D.C. is geen staat en heeft een bijzondere status binnen het Amerikaanse politieke systeem. Er is wel een burgemeester en een stadsraad, maar het nationale parlement heeft ook zeggenschap over bepaalde zaken.
Trump gebruikte die status eerder deze maand om het leger naar de hoofdstad te sturen. Hij claimt dat de criminaliteit in Washington uit de hand loopt, maar de burgemeester zegt juist dat de misdaad afneemt. Cijfers van de politie laten ook een afname van misdaden zien.
De president zei maandag trots dat er al dagen geen moord had plaatsgevonden nu het leger actief was in de stad. Hij zegt preventief te dreigen met de doodstraf om dat zo te houden. "We hebben geen andere keuze."
