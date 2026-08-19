Koers Moderna schiet omhoog na testresultaten huidkankervaccin

Het aandeel Moderna schoot woensdag bijna 88 procent omhoog op Wall Street. Dat gebeurde nadat het Amerikaanse biotechnologiebedrijf positieve testresultaten deelde voor een nieuw vaccin tegen huidkanker. Volgens de studie verkleint het middel de kans dat huidkanker terugkomt of zich verder verspreidt.

De studie naar het middel loopt nog, het gaat om tussentijdse resultaten. De koers van Moderna ging de laatste jaren hard omlaag, nadat de vraag naar zijn coronaboosterprikken van het bedrijf was ingezakt. Woensdag profiteerden ook andere vaccinmakers zoals Merck (plus 8 procent) en BioNTech (plus 18 procent) van de testresultaten.

Beleggers deden het verder voorzichtig aan, na de koersdalingen van de afgelopen dagen. De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 53.440 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 7719 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 26.380 punten.