Koerssprong ijsjesmaker Magnum op voorzichtig Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Aandelenhandelaren op het Damrak deden het maandag voorzichtig aan bij het begin van de nieuwe drukke beursweek. Naast de geopolitieke spanningen kijken beleggers vooral uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank op woensdag. In Amsterdam komen onder meer chipmachinemaker ASML en bank ING met resultaten. Ook openen grote Amerikaanse techbedrijven als Microsoft, Apple, Tesla en Meta Platforms de boeken.

IJsjesbedrijf The Magnum Ice Cream Company eindigde, zonder duidelijke reden, bovenaan bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een koerssprong van bijna 8 procent. Daarmee is het aandeel sinds de start van het jaar ruim 15 procent meer waard geworden. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,1 procent lager op 998,74 punten. De MidKap sloot een fractie hoger op 984,26 punten.