Amerikaans voedingsadvies staat vol vlees en zuivel: wat is het verschil met de Schijf van Vijf

In Nederland zijn we groot gebracht met de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum: een cirkel met vijf vakjes met elk een voedingsgroep. Samen vormen ze een gezond eetpatroon.

Zo staat er onder meer in dat we 250 gram groente moeten eten en twee stuks fruit, volkoren brood en regelmatig vis. De Schijf van Vijf bestaat al sinds 1953.

In Amerika is onlangs de Voedselpiramide verschenen met de naam My Plate. Het moet de Amerikanen gezonder laten eten, maar zij hebben daar wel een andere definitie van dan wij. Zo mogen ze veel meer vlees en zuivel. Dierlijk vet valt onder de gezonde vetten in de VS. De eiwitinname wordt daarmee een stuk hoger dan waar wij van uitgaan.

Geen oog voor klimaat

"In de Verenigde Staten ligt de nadruk vooral op gezondheid, terwijl wij in Nederland – en in veel Europese landen – ook duurzaamheid en klimaat meenemen in onze voedingsrichtlijnen”, vertelt Anne Lutgerink, woordvoerder en redacteur sociale media bij het Voedingscentrum. Rood vlees is daarvan een goed voorbeeld. "Te veel rood vlees eten hangt samen met gezondheidsrisico’s en heeft een hoge milieubelasting. Rood vlees kun je prima eten, maar liever niet te veel. Dat is beter voor zowel de gezondheid als de planeet.”

Elk land heeft zo zijn eigen voedingsadviezen. "Dat hangt samen met eetcultuur en de beschikbaarheid van producten. De exacte hoeveelheden verschillen, maar de gemene deler is vrijwel overal hetzelfde: veel groenten en fruit, volkorenproducten en weinig zout, verzadigd vet en suiker.”

In de Amerikaanse richtlijnen speelt klimaat geen rol. "Het is een heel dierlijke afbeelding: je ziet veel vlees, eieren, volle zuivel en boter. Visueel ligt de nadruk duidelijk op dierlijke eiwitten.”