Van der Goot sportjournalist van 2025, Oeuvre Award Hugo Borst

Sport
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 17:55
anp260126170 1
RIJSWIJK (ANP) - Wytse van der Goot (43) is maandag door de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot Sportjournalist van het Jaar 2025. De presentator en commentator van Ziggo Sport is volgens de jury "een liefhebber". "Hij houdt zichtbaar en hoorbaar van voetbal. Dat is bijvoorbeeld te merken in het programma 'Tussen de palen', waarin hij met een oud-voetballer diens loopbaan doorneemt. Wytse is veelzijdig. Hij kan presenteren en interviewen en hij leidt de talkshow Rondo, maar vermoedelijk is hij toch het liefst in het stadion. Met pet", aldus de jury.
De NSP heeft Hugo Borst (63) de Han Hollander Oeuvre Award toegekend voor zijn grote verdiensten voor de Nederlandse sportjournalistiek op vele terreinen. Hij ontving de prijs, een kristallen kunstwerk, maandag tijdens de NSP-jaarbijeenkomst bij Nederlandse Loterij in Rijswijk uit handen van zijn voorganger Mart Smeets.
De oeuvreprijs voor sportfotografie, de Piet van der Klooster Oeuvre Award, gaat naar sport- en nieuwsfotograaf Co Rentmeester (89).
