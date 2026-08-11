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Koophuizen in bijna alle gemeenten in prijs gestegen

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 6:30
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DEN HAAG (ANP) - In bijna alle Nederlandse gemeenten waren bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal duurder dan een jaar eerder, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Landelijk gezien werd voor een koophuis gemiddeld ruim 4 procent meer neergeteld.
In de gemeente Oost-Gelre stegen de huizenprijzen relatief gezien het hardst. In deze Gelderse gemeente betaalden mensen ruim 20 procent meer dan een jaar eerder.
Bijna overal zijn de huizenprijzen gestegen, maar in een zestal gemeenten betaalden mensen iets minder voor een woning. Vooral in Noord-Beveland waren huizen goedkoper in het tweede kwartaal van dit jaar. Ook in Ouder-Amstel, Hillegom, Valkenswaard, Veldhoven en IJsselstein zijn de prijzen gedaald.
Afvlakkende stijging
De landelijke woningprijzen bereikten in 2022 een piek, waarna ze tot het einde van 2023 daalden. Sindsdien stijgen de huizenprijzen elk kwartaal en bereikten veel gemeenten volgens het CBS nieuwe records. Wel is de stijging de laatste kwartalen aan het afvlakken, werd eerder al duidelijk.
Dat laatste is een gevolg van zogenoemd uitponden, waarbij beleggers voormalige huurhuizen te koop zetten. Dit gebeurde de afgelopen tijd massaal vanwege aangescherpte regels voor huurwoningen. Daardoor neemt het aanbod van koopwoningen toe. Bovendien gaat het hierbij vaak om appartementen, wat de gemiddelde huizenprijs drukt.
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