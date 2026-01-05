NOC*NSF presenteert olympisch team voor Spelen Milaan en Cortina

HEERENVEEN (ANP) - Het Nederlands team voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo is in Heerenveen overgedragen aan chefs de mission Carl Verheijen en Esther Vergeer. NOC*NSF presenteerde op het middenterrein in schaatstempel Thialf een team van 33 atleten die al zeker zijn van deelname aan de Winterspelen. Drie olympiërs ontbraken in Thialf.

TeamNL bestaat momenteel uit achttien langebaanschaatsers, acht shorttrackers en het kunstrijpaar Michel Tsiba en Daria Danilova. Ook regerend wereldkampioene skeleton Kimberley Bos en snowboardsters Melissa Peperkamp en Michelle Dekker zijn al zeker van deelname. Vijf paralympische sporters werden gepresenteerd.

De Olympische Spelen van Milaan en Cortina beginnen op 6 februari en duren tot en met 22 februari. De Paralympische Spelen zijn van 6 tot en met 15 maart.