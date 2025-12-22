ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Koperprijs naar nieuw record van bijna 12.000 dollar per ton

Economie
door anp
maandag, 22 december 2025 om 8:08
anp221225047 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van koper nadert de 12.000 dollar per ton, een nieuw recordniveau. De koperprijs is dit jaar bezig met een grote opmars, mede door zorgen over een krap aanbod en de verwachting van een verder stijgende vraag naar het industriële metaal dat onder meer belangrijk is voor de energietransitie, maar ook voor AI-datacenters.
De prijs stond maandag op ruim 11.966 dollar per ton. Dit jaar is de prijs ongeveer 36 procent gestegen, mede aangejaagd door het hamsteren van koper in de Verenigde Staten. Dat is de sterkste jaarlijkse stijging sinds 2009. Koper wordt veel gebruikt in de industrie, bouw, telecomsector, elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen.
De Amerikaanse bank Citigroup voorspelde onlangs nog dat de koperprijs in de eerste helft van volgend jaar kan stijgen tot 13.000 dollar. Door de stijgende prijs wordt het metaal nog interessanter voor koperdieven, bij diefstal op bijvoorbeeld spoor, bouwterreinen, zonneparken en bij hoogspanningsmasten.
loading

POPULAIR NIEUWS

4807400-1

Miljoenen liters festivalpoep jarenlang stiekem gedumpt

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

Nee, je mag niet zoveel je wilt nemen van het kaasplankje

ANP-545297851

De seizoenen op aarde zijn compleet in de war, ontdekken wetenschappers vanuit de ruimte

mufasa-links-en-kyra

Sylvia houdt nog steeds zielsveel van de twee honden die haar stiefvader verscheurden

28812527_m

Windmolens op zee zijn helemaal niet slecht voor leven onder water, integendeel

ANP-467759040 (1)

Voor 80 procent gelukkig? Dat is meer dan genoeg

Loading