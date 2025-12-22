Supermarkten stunten rond kerst meer met vlees, zegt Wakker Dier

AMSTERDAM (ANP) - Supermarkten stunten in aanloop naar kerst ruim drie keer zoveel met vlees als in een gemiddelde week, meldt stichting Wakker Dier. De organisatie spitte de kerstfolders door van de tien grootste supermarktketens. Als het aan die bedrijven ligt, wordt dit jaar weer vooral veel gegourmet tijdens de feestdagen. Gourmetvlees komt veel voor in de folders en is goed voor bijna een kwart van alle vleesaanbiedingen, stelt de stichting die opkomt voor het dierenwelzijn in de veehouderij.

Volgens Wakker Dier piekt het aantal vleesaanbiedingen rondom kerst al jaren. Het precieze aantal verschilt per jaar. Dit keer telde de organisatie er 822; vorig jaar waren het er 738.

Tegelijkertijd constateert Wakker Dier dat er minder wordt gestunt met vegetarische opties. Die aanbiedingen zijn voor het derde jaar op rij afgenomen. In 2023 was in de aanloop naar kerst nog een op de zeven aanbiedingen vegetarisch; nu is dat een op de elf.