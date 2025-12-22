Russische generaal opgeblazen bij auto-explosie in Moskou

Een Russische generaal, Fanil Sarvarov, is maandag omgekomen toen een autobom afging in Moskou. Het Russische Onderzoekscomité heeft dat maandag bekendgemaakt.

Er ging een bom af onder de auto van luitenant-generaal Sarvarov, het hoofd van de trainingsafdeling binnen de krijgsmacht. Het comité meldt dat verschillende scenario's worden onderzocht, waaronder de mogelijkheid dat de explosie het werk is van Oekraïense speciale diensten. Oekraïne heeft vooralsnog niet gereageerd.

Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 zijn verschillende Russische topmilitairen omgebracht bij operaties die Moskou toeschrijft aan Kyiv. Zo stierf afgelopen april een Russische generaal toen hij langs een auto liep die ontplofte. De Russische geheime dienst FSB meldde kort daarna de arrestatie van een Oekraïner die voor de Oekraïense veiligheidsdienst zou werken.