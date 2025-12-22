Koperprijs naar nieuw record van bijna 12.000 dollar per ton

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van koper nadert de 12.000 dollar per ton, een nieuw recordniveau. De koperprijs is dit jaar bezig met een grote opmars, mede door zorgen over een krap aanbod en de verwachting van een verder stijgende vraag naar het industriële metaal dat onder meer belangrijk is voor de energietransitie, maar ook voor AI-datacenters.

De prijs stond maandag op ruim 11.966 dollar per ton. Dit jaar is de prijs ongeveer 36 procent gestegen, mede aangejaagd door het hamsteren van koper in de Verenigde Staten. Dat is de sterkste jaarlijkse stijging sinds 2009. Koper wordt veel gebruikt in de industrie, bouw, telecomsector, elektrische auto's, windmolens en zonnepanelen.

De Amerikaanse bank Citigroup voorspelde onlangs nog dat de koperprijs in de eerste helft van volgend jaar kan stijgen tot 13.000 dollar. Door de stijgende prijs wordt het metaal nog interessanter voor koperdieven, bij diefstal op bijvoorbeeld spoor, bouwterreinen, zonneparken en bij hoogspanningsmasten.

Goud en zilver

Ook de prijzen van goud en zilver stegen maandag naar nieuwe records. Dat kwam vooral door oplopende geopolitieke spanningen en speculatie op verdere renteverlagingen in de VS. Hogere rentetarieven zijn doorgaans ongunstig voor beleggingen in edelmetalen zoals goud, omdat die investeringen geen rente opleveren.

De prijs van goud steeg met bijna 2 procent tot 4381 dollar per troy ounce (31,1 gram). Zilver werd liefst 3,4 procent duurder en naderde de 70 dollar per ounce. Daarmee zijn de edelmetalen op weg naar hun sterkste jaarlijkse prestatie sinds 1979. De goudprijs is dit jaar bijna 70 procent omhoog geschoten.