Darter Nijman strandt in tweede ronde op WK darts

LONDEN (ANP) - Darter Wessel Nijman is er niet in geslaagd de derde ronde op het WK darts te bereiken en is uitgeschakeld. De Duitser Gabriel Clemens won in drie sets (3-0). De 25-jarige Nederlander begon goed en won de eerste leg, maar verloor de drie daaropvolgende legs en daarmee de set. De tweede en derde set gingen ook naar de Duitse nummer 47 van de wereldranglijst.

Nijman, de nummer 31 van de wereld, plaatste zich zaterdag nog overtuigend voor de tweede ronde door in drie sets af te rekenen met de Tsjech Karel Sedlacek.

Later op de dag komen de Nederlanders Kevin Doets en Gian van Veen nog in actie voor een plek bij de laatste 32.