Darter Nijman strandt in tweede ronde op WK darts

Sport
door anp
maandag, 22 december 2025 om 15:37
anp221225108 1
LONDEN (ANP) - Darter Wessel Nijman is er niet in geslaagd de derde ronde op het WK darts te bereiken en is uitgeschakeld. De Duitser Gabriel Clemens won in drie sets (3-0). De 25-jarige Nederlander begon goed en won de eerste leg, maar verloor de drie daaropvolgende legs en daarmee de set. De tweede en derde set gingen ook naar de Duitse nummer 47 van de wereldranglijst.
Nijman, de nummer 31 van de wereld, plaatste zich zaterdag nog overtuigend voor de tweede ronde door in drie sets af te rekenen met de Tsjech Karel Sedlacek.
Later op de dag komen de Nederlanders Kevin Doets en Gian van Veen nog in actie voor een plek bij de laatste 32.
anp 319401368

1fa005cd517715e6a5452e6f0e59903ae78a330c

230831-ukraine-soldiers-al-1334-9dfb22

AP25351788091172-e1766069173719

TELEMMGLPICT000452726980_17652958466530_trans_NvBQzQNjv4BqHFpKXeXCxMIMJz8yhX7SwsLfiBcKGMo59hBckjwQSZY

21119a_fea469cf036f4287a282beb7cbd82b38~mv2

