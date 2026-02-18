ECONOMIE
KPMG: Europa steeds afhankelijker van binnenlandse vraag

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 13:39
anp180226121 1
AMSTELVEEN (ANP) - Door de toenemende onzekerheid in de wereldhandel moet de Europese economie het steeds meer van de binnenlandse vraag hebben als groeimotor, staat in een rapport van KPMG. Volgens het advies- en accountantskantoor zwakt de economie van de eurozone dit jaar af tot een magere 1,1 procent, van 1,5 procent vorig jaar. Voor volgend jaar wordt weer een plus van 1,5 procent voorzien.
Europa kan wel profiteren van nieuwe handelsakkoorden, een stabiele Europese productiesector en de snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI). Een andere meevaller is dat de Europese inflatie naar verwachting daalt tot 1,7 procent. Dat komt onder andere doordat de gevolgen van eerdere stijgingen van de energieprijzen langzaam afnemen. In Nederland ligt de inflatie echter hoger. KPMG becijferde dat de inflatie in ons land dit jaar uitkomt op 2,4 procent.
Het consultancykantoor merkt ook op dat de toepassing van kunstmatige intelligentie in Europa sneller gaat dan vaak wordt gedacht.
