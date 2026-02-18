Van Veldhoven: terugkijkend is overstap lobby niet goed gegaan

DEN HAAG (ANP) - Terugkijkend vindt D66'er Stientje van Veldhoven dat haar eerdere overstap van bewindspersoon naar lobbyist niet goed is gegaan. Dat zei ze woensdag na afloop van haar gesprek met formateur Rob Jetten. "Omdat het toch allerlei vragen opleverde, dat is niet goed voor de politiek," vindt de aankomend minister van Klimaat en Groene Groei.

In 2021 stopte Van Veldhoven als staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat om lobbyist te worden voor een ngo die zich bezighoudt met verduurzaming, een beleidsterrein waar ze zich ook als bewindspersoon destijds mee bezighield. Van Veldhoven heeft geen spijt van die stap. "Niet van het werk wat ik daar heb gedaan, wel van de manier waarop dat gelopen is." In haar nieuwe functie krijgt ze wederom met verduurzamingsvraagstukken te maken.

Van Veldhoven wil na haar rentree in de landelijke politiek niet betrokken zijn bij zaken rondom haar oude werkgever, die onder andere overheidssubsidies ontvangt. "Ik zal zorgen dat ik dat goed ga scheiden," zegt ze daarover.

Meer windenergie en verduurzaming

Van Veldhoven heeft in haar tijd als lobbyist gezien dat de internationale kijk op klimaat is veranderd. "In Amerika is echt duidelijk een andere koers gekozen, maar in China gaan ze twee keer zo hard. En Europa zit daar tussenin."

Als minister staat ze voor de taak om het uit zicht geraakte klimaatdoel weer binnen bereik te halen. Of dat gaat lukken, zegt ze nog niet. "Ik ga niet op dingen vooruitlopen." In het coalitieakkoord staan plannen voor meer windenergie en is veel geld uitgetrokken voor bedrijven die moeten verduurzamen.