Snowboarder Su bezorgt China eerste gouden medaille in Italië

LIVIGNO (ANP/AFP) - Snowboarder Su Yiming heeft China de eerste gouden medaille van deze Olympische Winterspelen bezorgd. Su won op zijn 22e verjaardag het onderdeel slopestyle, nadat hij eerder deze maand zijn olympische titel op de big air van vier jaar geleden in eigen land was kwijtgeraakt. De Japanner Taiga Hasegawa werd in Livigno tweede, de Amerikaan Jake Canter veroverde het brons.

Bij het onderdeel slopestyle krijgen snowboarders punten voor trucs en sprongen. Su noteerde in zijn eerste van drie pogingen de winnende score van 82,41 punten. Hasegawa kreeg 82,13 punten voor zijn beste poging, Canter 79,36.

China moest deze Spelen, die duren tot en met zondag, lang wachten op de eerste gouden medaille. Vier jaar geleden in Beijing verzamelde het gastland er negen.