KPMG niet meer onder verscherpt toezicht van AFM om examenfraude

AMSTELVEEN (ANP) - KPMG staat niet meer onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanwege fraude met examentoetsen. Dit meldt het advies- en accountantsbureau bij de publicatie van zijn jaarverslag.

KPMG moest de afgelopen tijd van de AFM intern onderzoek doen naar examenfraude door accountants. Daaruit bleek dat vanaf 2017 ruim vijfhonderd mensen betrokken waren bij het sjoemelen met toetsen, bijvoorbeeld door vragen en antwoorden uit te wisselen.

Het bedrijf nam maatregelen nadat de eerste onderzoeksresultaten bekend waren geworden. De betrokken bestuurder kreeg een persoonlijke boete van 150.000 dollar. Hij en de toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen traden vanwege de fraude terug. Daarnaast kreeg KPMG vorig jaar een boete van 25 miljoen dollar van de Amerikaanse toezichthouder PCAOB.

De afgelopen jaren werd bij meerdere accountantskantoren examenfraude ontdekt, onder meer bij Deloitte, PwC en EY. Ook deze bedrijven kwamen onder verscherpt toezicht van de AFM en kregen miljoenenboetes van de PCAOB.