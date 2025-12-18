ECONOMIE
Cruiseschip slaat Curaçao over, reden niet duidelijk

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 8:21
WILLEMSTAD (ANP) - Het cruiseschip Norwegian Epic heeft er woensdag voor gekozen om niet af te meren in Curaçao en door te varen naar Barbados. De kapitein zou hebben gezegd dat hij Curaçao mijdt vanwege marineoefeningen in het gebied, zo melden passagiers op sociale media. Hij zou handelen op verzoek van de leiding van cruisemaatschappij NCL.
De minister van Economische Ontwikkeling op het Caribische eiland, Roderick Middelhof, bevestigt dat het cruiseschip van Aruba direct is doorgevaren naar Barbados. Maar hij kan de reden niet bevestigen.
In het Caribisch gebied is het de laatste tijd onrustig door oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Venezuela. Ondanks dat is er volgens demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans geen acute dreiging voor Aruba, Bonaire en Curaçao.
