Witte Huis onthult plakkaten voor presidenten met mening Trump

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 8:33
bijgewerkt om donderdag, 18 december 2025 om 9:00
anp181225088 1
 Het Witte Huis heeft een nieuwe reeks plakkaten gepresenteerd bij portretten van de presidenten. Op de bordjes wordt duidelijk de mening van de huidige president Donald Trump over zijn voorgangers uiteengezet, schrijft The New York Times.
Zo wordt de vorige president Joe Biden "verreweg de slechtste president uit de Amerikaanse geschiedenis" genoemd. Ook wordt geclaimd dat de Democraat alleen maar aan de macht kon komen door verkiezingsfraude. Biden won in 2020 de verkiezingen van Trump, maar volgens de Republikein verliepen die niet eerlijk. Hij heeft nooit bewijs geleverd voor fraude.
Ook oud-president Barack Obama wordt aangevallen. Hij zou volgens het plakkaat "een van de meest polariserende politieke figuren" uit de geschiedenis zijn. Volgens The New York Times scoort Obama van alle nog levende presidenten qua populariteit juist het beste bij de bevolking.
