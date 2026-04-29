Bultrug Timmy nog steeds onderweg naar Noordzee

WISMAR (ANP/DPA) - De verzwakte bultrug Timmy is nog steeds onderweg naar de Noordzee. Een reddingsteam sleept de walvis, die wekenlang gestrand was voor de Duitse kust, sinds dinsdag in een drijvend bassin naar diepere wateren.

Een betrokkene bij het particuliere reddingsinitiatief vertelde woensdagochtend dat het schip Fortuna B de sleeptaak had overgenomen van sleepboot Robin Hood. Volgens trackingsite VesselFinder bevond Timmy zich rond 09.00 uur ten noordoosten van het Duitse Fehmarn.

Het schip moet nog om Denemarken heen om de Noordzee te bereiken, een operatie die dagen gaat duren. Het slepen gaat volgens Bild met een constante snelheid van 8 kilometer per uur.

Het is volgens experts nog onduidelijk of de walvis het transport zal overleven en of hij weer in vrijheid kan leven. Wetenschappers vermoeden dat hij voor zijn stranding ondiep water had opgezocht, omdat hij verzwakt was en wilde uitrusten.