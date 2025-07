Krant: bedrijfsdelegatie VS naar China voor gesprekken

BEIJING (ANP/RTR) - Een hoge delegatie vanuit het Amerikaanse bedrijfsleven brengt komende week een bezoek aan China om te praten over de zakelijke betrekkingen tussen China en de Verenigde Staten. Volgens de krant South China Morning Post houdt die delegatie van de U.S.-China Business Council (USCBC) ook gesprekken met hoge regeringsfunctionarissen.

De afvaardiging wordt geleid door topman Rajesh Subramaniam van de grote Amerikaanse pakketbezorger FedEx. Hij is ook voorzitter van de USCBC. Ook bestuurders van onder meer vliegtuigfabrikant Boeing komen naar China, aldus de krant.

Naast zakelijke gesprekken zouden de partijen ook werken aan het organiseren van een bezoek van president Donald Trump aan China later dit jaar.

Maandag en dinsdag vinden in het Zweedse Stockholm nieuwe handelsgesprekken plaats tussen de VS en China. Daarbij zijn onder andere de Chinese vicepremier He Lifeng en de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent aanwezig.