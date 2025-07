Ier Healy strijdlustigste wielrenner in Tour van 2025

PARIJS (ANP/Belga) - De Ier Ben Healy is uitgeroepen tot strijdlustigste renner van de Tour de France. De wielrenner van EF Education - EasyPost kreeg de meeste stemmen van een vakjury in combinatie met een publieksstemming.

De 24-jarige Healy won in deze Tour de zesde etappe naar Vire Normandie dankzij een lange vlucht. Na de ontsnapping in de tiende etappe naar Le Mont-Dore droeg hij ook twee dagen de gele leiderstrui. Ten slotte werd hij vanuit de ontsnapping in de rit naar de Mont Ventoux tweede. Healy gaat de slotdag naar Parijs in als negende in het algemeen klassement.

Healy volgt als strijdlustigste wielrenner in de Tour zijn ploeggenoot Richard Carapaz uit Ecuador op.