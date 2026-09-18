Opnieuw verdachte veroordeeld voor Malieveldrellen

DEN HAAG (ANP) - Bijna een jaar na de rellen op het Malieveld in Den Haag is opnieuw een verdachte veroordeeld. De rechtbank in Den Haag legde een 25-jarige man tien maanden cel op, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De man, die ten tijde van de rellen dakloos was, is schuldig bevonden aan openlijk geweld in vereniging. Volgens de rechtbank is hij verantwoordelijk voor het groepsgeweld als geheel.

De rellen ontstonden op 20 september 2025 na een demonstratie tegen het asiel- en migratiebeleid. Betogers blokkeerden de A12. Daarna werd onder meer met stenen, vuurwerk, stokken en verkeersborden gegooid en werden politievoertuigen en een politiewagen aangevallen. Die wagen werd in brand gestoken.

Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels 55 verdachten voor de rechter gebracht. Van deze verdachten werden er 51 veroordeeld. De meesten kregen een gevangenisstraf, soms gecombineerd met een voorwaardelijke celstraf, of een taakstraf. Ook moeten de meeste veroordeelden een schadevergoeding betalen.