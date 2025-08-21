Krant: Noors staatsfonds en APG komen met bod op TenneT Duitsland

DÜSSELDORF (ANP/RTR) - Een consortium met het Noorse staatsfonds en de Nederlandse pensioenbelegger APG is van plan om medio september een bindend bod uit te brengen op een belang in het Duitse deel van netbeheerder TenneT. Dat meldt de Duitse krant Handelsblatt op basis van ingewijden.

TenneT probeert al langer van de Duitse tak af te komen. Het onderhouden van het Duitse hoogspanningsnet behoort niet tot de taken van een Nederlands staatsbedrijf, vindt het kabinet. Maar een verkoop aan de Duitse overheid liep eerder spaak. Daardoor kwam de toekomst van TenneT Duitsland weer open te liggen. Na de zomer volgt waarschijnlijk een besluit, heeft demissionair minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) in juni laten weten.

Vorige maand meldde Het Financieele Dagblad al dat alleen het consortium met APG nog in gesprek zou zijn voor een deelneming in TenneT Duitsland. Andere investeerders die een voorlopig bod deden, zouden al zijn afgevallen. Maar ook een beursgang zou nog een optie zijn.