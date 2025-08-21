ECONOMIE
Israël vraagt klinieken vertrek uit Gaza-Stad voor te bereiden

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 15:50
bijgewerkt om donderdag, 21 augustus 2025 om 15:53
Het Israëlische leger heeft ziekenhuizen en hulpverleners opgeroepen zich klaar te maken om Gaza-Stad te ontruimen. Voor het leger de stad intrekt, moet de bevolking naar het zuiden evacueren, heeft het hun voorgehouden.
Het Israëlische leger zegt organisaties die dat aangaat te hebben aangespoord plannen te maken om ziekenhuisuitrusting naar het zuiden van het belegerde Palestijnse gebied te verhuizen. Het heeft "benadrukt dat de ziekenhuisinfrastructuur in het zuiden van de strook wordt aangepast om de zieken en gewonden op te nemen". Naast "een verhoogde aanvoer van benodigde medicamenten", aldus het leger.
Het Rode Kruis sprak al de vrees uit dat het nieuwe Israëlische offensief in Gaza-Stad medische klinieken daar dwingt om te sluiten. Terwijl de gezondheidszorg in Gaza volgens de hulporganisatie al "zwaar overbelast is". Uitwijken naar elders zou onmogelijk zijn.
