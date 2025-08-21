Vijftien Nederlanders in Turijn aan start van de Ronde van Spanje

TURIJN (ANP) - Er staan dit jaar vijftien Nederlandse wielrenners aan de start van de Vuelta. De Ronde van Spanje begint op zaterdag in het Italiaanse Turijn en eindigt op 14 september in de Spaanse hoofdstad Madrid.

Het is acht jaar geleden dat er voor het laatst vijftien Nederlanders op de startlijst stonden. Het team van Picnic-PostNL begint met de meeste Nederlandse renners: Casper van Uden, Gijs Leemreize en Timo Roosen. Visma-Lease a Bike heeft met Dylan van Baarle en Wilco Kelderman twee Nederlanders in de Vuelta.

De 37-jarige Wout Poels komt uit voor Astana. Hij begint aan zijn 25e grote wielerronde. Alex Molenaar (Caja Rural), Koen Bouwman (Jayco-AlUla), Tim van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Daan Hoole (Lidl-Trek) en Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) zijn Nederlandse eenlingen in andere ploegen.

Huub Artz (Intermarché-Wanty) maakt net als Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), Mathijs Paasschens (Bahrain Victorious) en Jardi van der Lee (EF Education-EasyPost) zijn debuut.