Zonnepaneeleigenaren in onzekerheid door onbekende tarieven

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 21:14
anp201125242 1
AMERSFOORT (ANP) - Energieleveranciers moeten de terugleververgoeding en terugleverkosten vanaf 2027 snel bekendmaken. Met die oproep is de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag gekomen. De belangenorganisatie voor huizenbezitters heeft negen energiebedrijven per brief gevraagd een positieve vergoeding te garanderen om te voorkomen dat zonnepaneeleigenaren moeten betalen voor hun teruggeleverde stroom.
Huishoudens die zonnepanelen hebben of huren, mogen op dit moment de stroom die zij op zonnige dagen terugleveren nog wegstrepen tegen hun eigen verbruik op andere momenten. Deze salderingsregeling wordt echter per 2027 beëindigd. Voor veel huishoudens stijgt de energierekening daardoor mogelijk aanzienlijk.
VEH wees er al op dat bij twee energieleveranciers de terugleverkosten in 2027 hoger uitvallen dan de vergoeding. Maar veel andere leveranciers hebben hun tarieven voor 2027 nog niet openbaar gemaakt. De vereniging vindt dat onaanvaardbaar. "Zonnepaneeleigenaren kunnen zo geen goede keuze maken voor een meerjarig energiecontract."
