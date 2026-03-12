Levenslang voor moslimextremisten om bloedbad bij concert Moskou

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Moslimextremisten die twee jaar geleden 149 concertgangers doodden in de buurt van Moskou moeten levenslang de gevangenis in. De terreuraanslag op Crocus City Hall was de bloedigste in Rusland in tientallen jaren.

Voor de aanslag, die door een Centraal-Aziatische afdeling van Islamitische Staat werd opgeëist, stonden negentien mensen terecht. Een militaire rechtbank in Moskou legde de vier Tadzjiekse hoofddaders en elf medeplichtigen een levenslange gevangenisstraf op. Vier anderen kregen celstraffen tussen de 19 en 22 jaar, melden Russische persbureaus.

De vier hoofddaders schoten op 22 maart 2024 hun vuurwapens leeg op bezoekers van een optreden van rockband Picnic. Ze staken het gebouw vervolgens in brand. Behalve 149 doden vielen er ook meer dan zeshonderd gewonden.

IS Khorasan is een tak van de beweging die tien jaar geleden grote delen van Syrië en Irak veroverde en daar een schrikbewind voerde.