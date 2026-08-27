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Mona Keijzer: andere rechtse partijen hebben het laten liggen

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 16:43
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DEN HAAG (ANP) - Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten. Bij de aankondiging donderdag bleek dat haar ideeën weinig verschillen van andere partijen op de rechterflank. Maar die voeren hun plannen niet uit en "blijven denken dat de overheid het gaat oplossen", aldus Keijzer die eerder bij het CDA en de BBB zat.
Keijzer wil onder meer een kleinere overheid, "rigoureus" subsidies schrappen, het "doorgeslagen duurzaamheidsbeleid" aanpakken, migratie verminderen en ondernemers meer ruimte geven. Ze wil af van beleid gebaseerd op modellen, zoals van het Centraal Planbureau (CPB).
Ze zoekt de komende maanden mensen en middelen voor een toekomstige partij waarvan de naam nog niet bekend is. In november wil ze dan met een partij komen. Ze mikt dan bij verkiezingen voor de Tweede Kamer op "twintig of dertig zetels", zei Keijzer. En ze wil de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden, voegde ze eraan toe.
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