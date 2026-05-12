Kwart meer omzet voor Alfen, verkoop oplaadsystemen gedaald

ALMERE (ANP) - Alfen, producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet, heeft de opbrengsten in het eerste kwartaal van dit jaar met een kwart zien toenemen. De groei werd vooral gestuwd door meer verkopen van opslagsystemen voor elektriciteit en slimme elektriciteitsnetten. De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's gingen echter verder omlaag, werd dinsdag bekend.

De in Almere gevestigde beursgenoteerde onderneming behaalde een omzet van 129,7 miljoen euro, 25 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst uit de normale bedrijfsactiviteiten ging met bijna de helft omhoog tot 8,2 miljoen euro. Topman Michael Colijn spreekt van een solide groei.

De verkopen van oplaadsystemen voor elektrische auto's daalden afgelopen kwartaal met 19 procent tot 28,8 miljoen euro. Het bedrijf heeft al tijden last van toegenomen concurrentie in de markt voor thuisladers voor elektrische auto's. Ook werden er minder laadpalen geïnstalleerd in het publieke segment.

Colijn kondigde eerder dit jaar een transformatie van het bedrijf aan die is gericht op "winstgevende groei en geografische expansie". Alfen zag toen een structurele vraag naar nieuwe energie-infrastructuur en wil van deze kansen profiteren.